В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Один человек в России сдал четыре предмета ЕГЭ 2025 года на 100 баллов каждый, еще 13 человек получили по 100 баллов за три предмета, а 331 человек — за два, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев о предварительных итогах сдачи экзаменов.