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Возле ещё одной круговой развязки в Калининграде поставили светофор

Это позволит безопасно пропускать пешеходов.

Источник: Клопс.ru

На улице Маршала Покрышкина в Калининграде появились светофоры. Об этом «Клопс» сообщили в администрации города. Новые устройства установили сразу в двух местах: у остановок «СНТ Октябрьское», прямо возле круговой развязки, и «Сады Дружба Девау». Пока что светофоры «молчат», но их запуск — вопрос ближайшего времени.

Основная функция регуляторов — безопасный пропуск пешеходов. Теперь переходить дорогу здесь станет проще, именно на это ориентирован светофор у круговой развязки. Вообще рядом с кольцами их ставят крайне редко.

Но уже через несколько месяцев в этом районе ожидается запуск новой детской поликлиники, а также школы. Мамам с колясками, детям и пожилым особенно важно пересекать улицу без страха и риска. Теперь такая возможность обеспечена.