Отключение горячей воды отменили в двух округах Иркутска до 14 июля

Отключение горячей воды должно было пройти с 7 по 17 июля. Теперь отключение перенесли на 14 июля, а включат водоснабжение 24 июля. Всего без горячей воды останутся жители 2, 5 тысяч домов. В это время специалисты проверят 136 километров сетей. В 2024 году на участках устранили более 140 дефектов.