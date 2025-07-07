Отключение горячей воды отменили в двух округах Иркутска до 14 июля

Отключение горячей воды отменили в Свердловском и Правобережном округах Иркутска до 14 июля по техническим причинам. Об этом в соцсетях написал оператор тепловых сетей.
«С 15:00 7 июля специалисты вновь подключают жителей к горячему водоснабжению. Запуск внутридомовых систем завершится к 8:00 8 июля», — написал оператор.
Отключение горячей воды должно было пройти с 7 по 17 июля. Теперь отключение перенесли на 14 июля, а включат водоснабжение 24 июля. Всего без горячей воды останутся жители 2, 5 тысяч домов. В это время специалисты проверят 136 километров сетей. В 2024 году на участках устранили более 140 дефектов.
А 8 июля жители 15 домов Октябрьского округа останутся без воды на целый день. Отключение горячей воды затронет дома, расположенные на улицах Лыткина, 56, Цимлянская, 3, 3а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17а, Байкальская, 174, Донская, 12, 12а, 16а. Воды не будет 09:00 до 18:00.
Отключение горячего водоснабжения связано с ремонтом на тепловой сети по улицам Цимлянская, 7 и Лыткина, 56.