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«Крылья» переходят от философии Осинькина к оборонительному футболу Адиева

Замгендиректора волжан Руслан Пименов рассказал, как поменяется стиль игры «зелено-бело-синих».

Замгендиректора волжан Руслан Пименов рассказал, как поменяется стиль игры «зелено-бело-синих».

На днях «Крылья Советов» разошлись ничьей в товарищеском матче против столичного «Спартака» — 2:2 (12+). На 62-й минуте Наиль Умяров отправил мяч в свои ворота, а на 73-й новичок Вадим Раков забил второй гол самарцев.

После встречи наставник «КС» Магомед Адиев заявил, что не стоит ожидать от его команды феерического футбола в первые пять-семь туров РПЛ.

«В рамках подготовки команда перестраивается от философии Игоря Осинькина к Адиеву, который играет от обороны в пять защитников. У нас полностью меняется структура и естественный подбор футболистов. Они тоже привыкают», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, сколько «Акрон» и «Крылья» потратили на трансферы за 10 лет.

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