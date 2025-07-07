Афиша Крыма: День семьи, любви и верности в 2025 году

Отель-замок «Камелот» (г. Алушта, с. Малореченское, ул. Алексея Дижа, 18): семейный квест, интерактивная игра по территории отеля с весёлыми заданиями и наградами для победителей, семейный мастер-класс по лепке. В завершение дня — инструментальный вечер под открытым небом с живым исполнением душевной музыки. Также будет вечерняя подача оригинального блюда от шеф-повара в формате гастро-шоу. К этому добавится интерактив «Самая весёлая семья “Камелота” с конкурсами и семейными историями. Победители получат подарки. Мероприятия пройдут 8 июля.