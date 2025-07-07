Госавтоинспекция Кубани рекомендует воздержаться от поездок из-за жары

Рекомендуется пить больше воды как водителям, так и пассажирам. В длительную поездку лучше взять с собой термос. Также стоит следить за скоростным режимом, быть внимательным при маневрах на дороге, так как яркое солнце и отблеск от встречного потока машин может ослепить водителя.