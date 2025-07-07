Магия монтажа: пять самых популярных вредных лайфхаков для кожи из TikTok

Лайфхаки из TikTok набирают миллионы просмотров, и на это есть две причины. Во-первых, они короткие и визуальные — за 15 секунд можно показать чудо-эффект «до и после». Во-вторых, это кажется простым: не нужно идти к врачу, тратить деньги и ждать результатов. Вроде бы все доступно, легко и быстро, но кожа — не игрушка, и реакция на сомнительный совет может быть совсем не такой, как на экране.