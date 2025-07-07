Китайский четвероногий робот разогнался до 10,3 м/с на беговой дорожке

ШАНХАЙ, 7 июля. /ТАСС/. Китайский четвероногий робот Black Panther («Черная пантера») разогнался до 10,3 м/с на беговой дорожке. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
«Черная пантера» — совместная разработка команды Чжэцзянского университета и стартапа из Ханчжоу. Вес робота составляет 38 кг, рост — 0,63 м. Он делает до пяти шагов в секунду на высоких скоростях.
Показатель 10,3 м/с является одним из самых высоких среди аналогичных разработок. В 2012 году четвероногий робот Cheetah от Boston Dynamics разогнался на беговой дорожке до 13 м/с. «Черная пантера» опережает большинство людей-бегунов на короткие дистанции, но все еще отстает от гепардов, страусов и антилоп гну.
Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в стране превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд.). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.