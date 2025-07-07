Умер Эдуард Герасимович, директор Горьковского театра в Минске в течение 42 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Максима Горького:
«7 июля 2025 года на 81 году жизни скончался выдающийся директор, легенда белорусского театра — заслуженный работник культуры Эдуард Иванович Герасимович».
В пресс-службе подчеркнули, что смерть Герасимовича является тяжелейшей и невосполнимой утратой, огромной потерей для театра, служению которому он посвятил всю свою жизнь.
Эдуард Герасимович был назначен директором Горьковского театра в сентябре 1983-го и являлся его руководителем более 40 лет. За эти годы он стал одним из ведущих специалистов в области театрального искусства. А Горьковский стал одним из ведущих творческих коллективов Беларуси. Причем Герасимовичу удалось построить театр, где главным были творческие отношения и талантливые люди, способные жить по законам искусства.
В театре отмечают, что время и место прощания с Эдуардом Герасимовичем сообщат позже.
Эдуард Герасимович родился в Куйбышевской области России 22 июня 1945 года. А в 1967-м окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт. Герасимович пришел в Русский драматический театр имени Горького на должность заместителя директор в 1975 году.
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