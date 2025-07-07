Умер Эдуард Герасимович, директор Горьковского театра в Минске в течение 42 лет

Эдуард Герасимович был назначен директором Горьковского театра в сентябре 1983-го и являлся его руководителем более 40 лет. За эти годы он стал одним из ведущих специалистов в области театрального искусства. А Горьковский стал одним из ведущих творческих коллективов Беларуси. Причем Герасимовичу удалось построить театр, где главным были творческие отношения и талантливые люди, способные жить по законам искусства.