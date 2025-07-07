Для разгрузки Пулково назначат три дополнительных поезда в Москву

«Ласточка» № 845 отправится из Петербурга в Москву в 15:59. Вечером в столицу пассажиров доставит «Сапсан» № 781, в ночь на 8 июля отправится поезд № 249. Помимо этого, во вторник будет увеличено количество вагонов в «Сапсане» в 13:00.