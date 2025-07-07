Минспорта: белорусы стали активнее путешествовать по стране

Он отметил, что интерес белорусов к своей стране лишь растет.
Мы можем заметить, что количество белорусов, совершающих внутренние путешествия по стране, оно даже несмотря на пандемию COVID-19, увеличилось. С каждым годом мы видим заинтересованность белорусов в посещении новых объектов, открытии новых объектов.
Он обратил внимание, что Мирский и Несвижский замки «приелись многим белорусам», поэтому они ищут для себя что-то новое. Например, сплавы по рекам с преодолением десятков километров. Ведущий референт назвал это вызовом для себя.
Многих белорусов подкупает эта новизна наших маршрутов, которые до этого не были так популярны.
По его словам, большую работу проводят туристические информационные центры, они популяризируют и открывают для обычных жителей новые маршруты.