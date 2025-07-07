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Минспорта: белорусы стали активнее путешествовать по стране

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Число белорусов, которые путешествуют по стране, увеличилось, эта заинтересованность только растет, заявил ведущий референт отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Алексей Застенчик во время пресс-конференции, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Он отметил, что интерес белорусов к своей стране лишь растет.

Мы можем заметить, что количество белорусов, совершающих внутренние путешествия по стране, оно даже несмотря на пандемию COVID-19, увеличилось. С каждым годом мы видим заинтересованность белорусов в посещении новых объектов, открытии новых объектов.

сказал Застенчик

Он обратил внимание, что Мирский и Несвижский замки «приелись многим белорусам», поэтому они ищут для себя что-то новое. Например, сплавы по рекам с преодолением десятков километров. Ведущий референт назвал это вызовом для себя.

Многих белорусов подкупает эта новизна наших маршрутов, которые до этого не были так популярны.

добавил Застенчик

По его словам, большую работу проводят туристические информационные центры, они популяризируют и открывают для обычных жителей новые маршруты.