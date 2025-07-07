«Ночное шоу» в южном небе: жители Кубани увидят звездопад Дельта-Аквариды

В июле небо над Краснодарским краем озарит один из самых красивых летних метеорных потоков — Южные дельта-Аквариды. Звездопад начнется 12 июля и продлится до 23 августа, а его пик придется на ночь с 30 на 31 июля. В это время можно будет увидеть до 25 метеоров в час.