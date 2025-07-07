«Ночное шоу» в южном небе: жители Кубани увидят звездопад Дельта-Аквариды

В июле небо над Краснодарским краем озарит один из самых красивых летних метеорных потоков — Южные дельта-Аквариды. Звездопад начнется 12 июля и продлится до 23 августа, а его пик придется на ночь с 30 на 31 июля. В это время можно будет увидеть до 25 метеоров в час.
Как сообщили в Московском планетарии, в этом году условия для наблюдения будут особенно удачными. Луна войдет в фазу первой четверти 1 августа, поэтому в ночь максимума ее свет не помешает разглядеть падающие звезды.
Южные дельта-Аквариды порадуют глаз как яркими, так и слабыми метеорами. Их скорость впечатляет — около 41 километра в секунду. Отличить их от другого активного в это время потока, Персеид, поможет простое ориентирование: дельта-Аквариды появляются на южной стороне неба, а Персеиды — на северной, — уточнили специалисты Московского планетария.
Ранее «Югополис» сообщал, что кубанцы смогут наблюдать в небе метеорный поток эта-Аквариды. Явление происходило в период с 19 апреля по 28 мая и было наиболее активно в ночь на 6 мая. В этот момент, по данным ученых, можно было увидеть до 40 метеоров в час.