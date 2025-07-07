Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков

«Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание», — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.