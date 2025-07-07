Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков

Кравцов: каждая школа будет сама устанавливать расписание уроков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Каждая школа будет сама устанавливать расписание уроков, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня мы ввели содержание образования, чему и как учить в каждом классе, по каждому уровню образования. Единые федеральные программы и календарно-поурочное планирование. Также мы рекомендовали школам расписание, но каждая школа в зависимости от тех или иных условий, от наличия кадров, от школьников, контингента сама устанавливает расписание», — сказал министр на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года.

Ранее Кравцов сообщал, что с 1 сентября 2025 года вводится единое планирование по школьным предметам, кроме того, установлено нормирование контрольных и проверочных работ, включая всероссийские проверочные работы — не более 10% от общего количества уроков по программе.