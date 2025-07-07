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В Прикамье проходит крупнейшая экспедиция Русского географического общества

Комплексная экспедиция Пермского отделения Русского географического общества носит название «По следам Гофмана».

Комплексная экспедиция Пермского отделения Русского географического общества носит название «По следам Гофмана». Ученым предстоит преодолеть 180 километров по реке Колва до ее слияния с Берёзовой. Средства передвижения — от автомашин до вертолетов и катамаранов.

Задача экспедиции — выявить биологические, географические и геологические особенности территории. Специалисты изучают ареалы редких и краснокнижных птиц, ихтиологическое разнообразие местных рек, исследуют скальные массивы и пещерные комплексы.

Помимо научных результатов, итогом экспедиции станут предложения по созданию нового туристского маршрута, а также фотовыставка «По следам Гофмана».