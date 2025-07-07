В Прикамье проходит крупнейшая экспедиция Русского географического общества

Комплексная экспедиция Пермского отделения Русского географического общества носит название «По следам Гофмана». Ученым предстоит преодолеть 180 километров по реке Колва до ее слияния с Берёзовой. Средства передвижения — от автомашин до вертолетов и катамаранов.
Задача экспедиции — выявить биологические, географические и геологические особенности территории. Специалисты изучают ареалы редких и краснокнижных птиц, ихтиологическое разнообразие местных рек, исследуют скальные массивы и пещерные комплексы.
Помимо научных результатов, итогом экспедиции станут предложения по созданию нового туристского маршрута, а также фотовыставка «По следам Гофмана».