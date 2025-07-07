Еда на ходу вредит здоровью: стресс, переедание и болезни ЖКТ

Прием пищи на бегу часто связан с потреблением фастфуда — удобной в употреблении, но несбалансированной пищи. Как правило, это продукты с высоким содержанием углеводов и жиров, но с малым количеством белков. Такая еда быстро вызывает чувство голода снова, и это приводит к перееданию, нарушению обмена веществ, набору лишнего веса и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.