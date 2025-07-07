Еда на ходу вредит здоровью: стресс, переедание и болезни ЖКТ

Еда на ходу наносит серьезный вред здоровью, предупреждает врач и доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского университета Ольга Тарасова в комментарии «Газете.RU». По ее словам, такой способ приема пищи активирует у организма стрессовую реакцию «бей или беги», что мешает нормальному пищеварению и может привести к развитию хронических заболеваний ЖКТ.
Эксперт отмечает, что процесс пищеварения начинается еще в ротовой полости. Когда человек находится в движении, то количество жевательных движений сокращается, слюна не вырабатывает достаточно ферментов. Кровоснабжение органов пищеварения снижено. Тут на поле выходит кортизол: стрессовый гормон, который мешает перевариванию еды.
Прием пищи на бегу часто связан с потреблением фастфуда — удобной в употреблении, но несбалансированной пищи. Как правило, это продукты с высоким содержанием углеводов и жиров, но с малым количеством белков. Такая еда быстро вызывает чувство голода снова, и это приводит к перееданию, нарушению обмена веществ, набору лишнего веса и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Врач также отметила, что частые перекусы на ходу могут вызывать дискомфорт в животе, вздутие, изжогу и другие расстройства пищеварения. При постоянном игнорировании правил приема пищи возникает риск развития таких состояний, как гастрит, колит, синдром раздражённого кишечника и нарушение микрофлоры.
«Если мы быстро поели, то ощущаем тяжесть в брюшной полости и пьем, растворяя не готовые к процессу пищеварения желудочно-кишечные ферменты. Все это приводит к нарушению микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому раздраженного кишечника», — заключила доктор.
Специалисты рекомендуют уделять приему пищи достаточное внимание: есть медленно, сидя, тщательно пережевывая каждый кусочек. Это помогает организму правильно подготовиться к перевариванию еды, снижает нагрузку на ЖКТ и способствует чувству сытости даже при меньших порциях.