«Опасный Генуэзский циклон». Синоптики предупредили белорусов о мощных ливнях из-за циклона из Италии на 8 — 9 июля

Температуры при этом все же будут вполне благоприятными: ночью +16 — +22. Днем 8 июля в среднем +24 — +29 градусов, а по юго-востоку до +30 — 32 жары. И еще теплее 9 июля: в ночные часы от +14 градусов по северу до +22 по юго-востоку, а днем от +19 по северо-западу до целых +33 по юго-востоку.