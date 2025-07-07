«Опасный Генуэзский циклон». Синоптики предупредили белорусов о мощных ливнях из-за циклона из Италии на 8 — 9 июля

В Беларуси стоит ждать сильные дожди из-за циклона из Италии, сообщил тематический телеграм-канал «Надвор`е».
Так, по информации сайта Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, к Беларуси с дождями доберется дождливый циклон, который к вечеру 7 июля должен образоваться над севером Италии. На территорию республики итальянский циклон «заступит» с юго-юго-запада.
— Опасный Генуэзский циклон придет 8 — 9 июля в Беларусь, — констатируют в телеграм-канале.
По прогнозу, чрезвычайно много осадков этот итальянский циклон принесет в Словакию, Румынию, Чехию, Словению, на юг соседней с Беларусью Польши и запад Украины. Белорусам от итальянского циклона тоже достанется осадков немало.
Мощные ливни белорусам прогнозируют на 8 — 9 июля и в Белгидромет. Уже ночью и утром во вторник на большей части территории страны вероятны сильные ливни, днем, в основном, по востоку прольются кратковременные дожди и грозы. Также и в среду, 9 июля, на большей части республики — дожди, местами сильные грозы. Ветер неустойчивый, при грозах сильный порывистый.
Температуры при этом все же будут вполне благоприятными: ночью +16 — +22. Днем 8 июля в среднем +24 — +29 градусов, а по юго-востоку до +30 — 32 жары. И еще теплее 9 июля: в ночные часы от +14 градусов по северу до +22 по юго-востоку, а днем от +19 по северо-западу до целых +33 по юго-востоку.
Тем временем белорусам запретили ходить в лес на всей территории страны.
Ранее синоптики предупредили белорусов о рекордных ливнях 9 июля: «Горячий и влажный привет со Средиземного моря».
Также и синоптик Дмитрий Рябов предупредил о грозах в Беларуси на неделе с 7 по 13 июля.
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