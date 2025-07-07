«Родители находились на улице, услышали крики сына». В Лидском районе 11-летний ребенок сжигал мусор в печи и на нем загорелась одежда

Родители пострадавшего сообщили, что мальчик хотел самостоятельно сжечь мусор в отопительной печи в бане. Так, в мусорном ведре была пластиковая бутылка из-под легковоспламеняющейся жидкости, которую несовершеннолетний бросил в печь — случилась вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Из-за этого на ребенке загорелась одежда.