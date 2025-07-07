«Родители находились на улице, услышали крики сына». В Лидском районе 11-летний ребенок сжигал мусор в печи и на нем загорелась одежда

Под Лидой одежда загорелась на 11-летнем мальчике, когда он сжигал мусор в печи. Подробности привели в пресс-службе Гродненского областного управления МЧС.
Согласно данным, в пятницу, 4 июля, примерно в 20.08 дежурсный врач Лидской районной больницы сообщил в МЧС, что в указанное учреждение здравоохранения с термическими ожогами был доставлен 11-летний ребенок.
Родители пострадавшего сообщили, что мальчик хотел самостоятельно сжечь мусор в отопительной печи в бане. Так, в мусорном ведре была пластиковая бутылка из-под легковоспламеняющейся жидкости, которую несовершеннолетний бросил в печь — случилась вспышка паров легковоспламеняющейся жидкости. Из-за этого на ребенке загорелась одежда.
«В этот момент родители находились на улице, услышали крики сына, прибежали в баню и при помощи подручных средств потушили горящую одежду», — отметили в МЧС.
Сообщается, что мальчик был оперативно доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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Тем временем СК назвал причину возгорания в деревне под Пуховичами, где погибли бабушка с внучкой: «Пожар возник в результате поджога».
Кроме того, владелец банного комплекса устроил торговлю наркотиками, куда вовлек 17 человек.