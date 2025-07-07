Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москвичи жалуются на сбои в работе Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta*, которая запрещена в России как экстремистская) через мобильный интернет, у Telegram — более 2 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
В свою очередь на работу WhatsApp жалоб меньше — около 400, однако их число продолжает расти. При входе в мессенджеры идет долгая загрузка, при этом чаты с сообщениями не обновляются и не прогружаются, передает корреспондент РИА Новости.
Больше всего жалоб на работу поступает от жителей Москвы и Подмосковья. В топ-5 вошли Тверская и Нижегородская области, а также Санкт-Петербург.
Пользователи сообщают о сбоях в мобильных приложениях и проблемах с оповещениями. При этом чаще всего о сбое сообщают пользователи Android.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.