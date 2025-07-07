«Шаманизм Кадышевой» и секретный гость. VK Fest состоялся вопреки непогоде и беспилотной опасности

Кто выступал и о чем не говорили на второй день фестиваля.
Лайнап трех сцен второго фестивального дня — «Белой», «Фиолетовой» и главной «Синей» — музыкально был довольно монолитен. В нем находились топ-артисты, массово будоражащие количественные стриминговые показатели — прежде всего прослушиваний — самого VK: это и Niletto, и Клава Кока, и Zoloto, и «Комната Культуры», и Ваня Дмитриенко, все-таки преодолевший пулковские ограничения, и Bearwolf, и Mary Gu, и многие-многие другие. Эстетическим особняком стояли Beautiful Boys, игравшие на самом скромном, «Фиолетовом», подмостке: саратовская группа, чья музыка вдохновлена оперным наследием Джузеппе Верди, отцом додекафонии Арнольдом Шенбергом и The Beatles, исполнила ключевые вещи, начав сет с визитной карточки — «Ниоткуда с любовью». За несколько часов до этого 12-летняя певица Betsy, которую широкий слушатель знает по совместному с Марией Янковской треку Sigma Boy, открыла сцену инфлюенсеров, предоставленную молодым (часто несовершеннолетним) артистам, вроде дочери актера Виталия Гогунского Milana Star и звезды сериала «Слова пацана» Леона Кемстача. Пока отовсюду разносились песни о вожделенных мальчиках мечты и воине в поле, в зоне для журналистов продолжались пресс-подходы все с теми же стоп-темами: религия, политика, личная жизнь. Спросить поп-рок-звезду Дору о том, что она думает по поводу доноса на нее Инстасамки, не представлялось возможным. Вопросы задавали о местной погоде, творческих планах и песнях, с которыми ассоциируется Петербург. Так, Джигану при упоминании нашего северного города вспоминается саундтрек к «Бандитскому Петербургу», а певице MONA — шлягер четырехлетней давности «Я в моменте».
Стрижка под Джигана и другие активности. Как развлекались гости в последний день фестиваля.
Несмотря на теплящуюся надежду, погода воскресного фестивального дня гостей не порадовала — пришлось мириться с распутицей и моросящим дождем, иногда чередовавшимся с прояснениями, но к вечернему выступлению засекреченного хедлайнера (уже не секрет — им стал Егор Крид) перешедшим в «адский», как выразился проходящий мимо слушатель, ливень. Перепрыгивая по разложенным организаторами доскам и увязая в грязи размытых тропинок, петербуржцы продолжили отмечать 80-летие атомной промышленности вместе с Ленинградской АЭС, чьи бодрящие танцы контрастировали с соседней зоной косплеев. Ярчайшим элементом последней стала постапокалиптическая тематика — «Безумный Макс». Спойлер: под занавес все косплееры, включая вооруженных бутафорными хлыстами и украшенных рогами с красно-черными дредами ценителей австралийской медиафраншизы, вышли на тематическую сцену, слившись в едином костюмированном порыве. Был замечен и кто-то вроде упраздненных квадроберов — с серыми ушами и хвостом. Параллельно тому: футбольные и баскетбольные матчи, пленэр, на котором художники-любители попытались хоть как-то визуализировать знойное солнечное лето, доносящаяся с одной из малых сцен песня о «родном голубом небе» (еще одна попытка визуализации) и книги.
Кроме того, иные смельчаки, как за день до этого, продолжили развлекаться в выездном барбершопе, где азартно крутившим колесо авантюристам — в подавляющем большинстве мужского пола — выпадали прически местных кумиров. Потешная публика требовала стрижку под рэпера Джигана — лысого бородача.
Шаманизм и балетный ренессанс. В чем еще признались на VK Fest.
В воскресном лектории обсуждали влияние российских женщин на отечественный стендап, НХЛ — на национальный хоккей, соцсетей — на любовь, балета — на русскую культуру. В разговоре с главредом «Петербургского дневника» Кириллом Смирновым прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова, учившаяся в свое время у Николая Цискаридзе, вспомнила о советской традиции посещения театра, определившей сегодняшний ренессанс интереса к этому сценическому искусству.
«Наш российский зритель стал еще более чуткий, и он очень подготовленный в отличие от [жителей] других стран. Советское наследие: все ходили в театры, очень образованная публика. У нас нет, как в западных странах, ситуации исключительно возрастной публики. А у нас очень много и детей, и старшего поколения. Театр это тренд, это модно», — рассудила она.
Тему детей и их любимых трендов окончательно раскрыла руководитель VK Fest. По словам Зои Новиковой, главная награда этого музыкального праздника — единение поколений.
«В этом году мы сделали детскую зону кратно больше (…) Если вы посмотрите на детскую сцену и сцену блогеров — они уже большие и фундаментальные, где вытоптали всю траву», — рассказала Новикова.
И правда, к автограф-сессиям с современными героями «первого цифрового поколения» (среди них: Аслан Шукаша, Tenderlybae, Даша Дошик, Kamil & Aminka, Симка, Женя Лизогуб) не подступиться. Учитывая эти имена, знакомые редкому взрослому, возникает вопрос, в чем тогда секрет разгоревшегося интереса молодых к народной песне советского времени. Глава VK Fest отвечает — в «шаманизме Бабкиной и Кадышевой».