«Шаманизм Кадышевой» и секретный гость. VK Fest состоялся вопреки непогоде и беспилотной опасности

Лайнап трех сцен второго фестивального дня — «Белой», «Фиолетовой» и главной «Синей» — музыкально был довольно монолитен. В нем находились топ-артисты, массово будоражащие количественные стриминговые показатели — прежде всего прослушиваний — самого VK: это и Niletto, и Клава Кока, и Zoloto, и «Комната Культуры», и Ваня Дмитриенко, все-таки преодолевший пулковские ограничения, и Bearwolf, и Mary Gu, и многие-многие другие. Эстетическим особняком стояли Beautiful Boys, игравшие на самом скромном, «Фиолетовом», подмостке: саратовская группа, чья музыка вдохновлена оперным наследием Джузеппе Верди, отцом додекафонии Арнольдом Шенбергом и The Beatles, исполнила ключевые вещи, начав сет с визитной карточки — «Ниоткуда с любовью». За несколько часов до этого 12-летняя певица Betsy, которую широкий слушатель знает по совместному с Марией Янковской треку Sigma Boy, открыла сцену инфлюенсеров, предоставленную молодым (часто несовершеннолетним) артистам, вроде дочери актера Виталия Гогунского Milana Star и звезды сериала «Слова пацана» Леона Кемстача. Пока отовсюду разносились песни о вожделенных мальчиках мечты и воине в поле, в зоне для журналистов продолжались пресс-подходы все с теми же стоп-темами: религия, политика, личная жизнь. Спросить поп-рок-звезду Дору о том, что она думает по поводу доноса на нее Инстасамки, не представлялось возможным. Вопросы задавали о местной погоде, творческих планах и песнях, с которыми ассоциируется Петербург. Так, Джигану при упоминании нашего северного города вспоминается саундтрек к «Бандитскому Петербургу», а певице MONA — шлягер четырехлетней давности «Я в моменте».