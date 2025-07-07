В Самарской области 8 июля пройдет программа в честь Дня семьи, любви и верности

Тольятти отметит праздник в тот же день на сцене культурного центра «Автоград». Там состоится вечер «Вместе и навсегда», в течение которого тольяттинским супругам вручат медали «За любовь и верность», а также пройдут выступления артистов и творческие мастер-классы для семей.