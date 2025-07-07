В Самарской области 8 июля пройдет программа в честь Дня семьи, любви и верности

С 4 по 8 июля в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые празднику Дня семьи, любви и верности. Одним из центральных событий станет церемония вручения медалей «За любовь и верность» 70 семьям.
Среди лауреатов участники специальной военной операции, многодетные родители, приёмные семьи, супруги с многолетним стажем брака, трудовые династии врачей, учителей, военнослужащих, заводчан, фермеров и спортсменов.
В Самаре главные торжества состоятся 8 июля на территории культурно-исторического комплекса «Дача купца Головкина» («Дом со слонами»). Вечером пройдёт культурная программа «Всё начинается с семьи», в рамках которой выступят местные артисты, а ведущие психологи прочтут лекции о секретах семейного счастья.
Тольятти отметит праздник в тот же день на сцене культурного центра «Автоград». Там состоится вечер «Вместе и навсегда», в течение которого тольяттинским супругам вручат медали «За любовь и верность», а также пройдут выступления артистов и творческие мастер-классы для семей.
Параллельно в регионе стартует акция «День без разводов»: комитет ЗАГС призывает граждан воздержаться от подачи заявлений на развод именно в этот знаменательный день.
Завершением празднования станет участие делегации Самарской области во всероссийском фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдёт с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. В рамках праздника молодые пары из региона заключат брак одновременно с новобрачными со всей страны.
Понравилась новость? Тогда не забудьте подписаться на телеграм-канал «МК в Самаре», в котором оперативно публикуются самые интересные новости Самары и области. А для тех, кому удобнее читать новости в Дзене, мы также создали в нём свой канал.