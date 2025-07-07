Белгидромет: белорусское лето капризное, но теплые дни еще будут

Белорусское лето бывает капризным, обычно хоть один из месяцев напоминает нам об этом.
По ее словам, во вторник, 8 июля, на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, ночью местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.
Минимальная температура ночью будет +15…+22°С, максимальная днем +22…+29°С, а по юго-востоку — до +32°С, сказала она.
В среду, 9 июля, сохранятся дожди, местами сильные дожди, грозы, ночью столбики термометров покажут +13…+22°С, днем ожидается +19…+33°С.
В четверг, 10 июля, дожди в Беларуси сохранятся, сказала специалист. По ее словам, в отдельных районах прогремят грозы, пройдут ливни, прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается +13…+20°С, днем — от +19°С на западе до +32°С по востоку страны, отметила она.
В пятницу дожди и грозы в отдельных районах сохранятся, днем при грозах порывы ветра усилятся, ночью будет +12…+19°С, днем +20…+27°С, а по северо-востоку страны воздух прогреется до +30°С, сказала специалист.
На выходных ночью и днем прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночная температура составит +10…+17°С, дневная — +18…+25°С, по востоку и северо-востоку страны — до +28°С отметила Бакланова.
Отвечая на вопрос журналистов, придет ли в Беларусь настоящее лето, представитель Белгидромета сказала:
Я думаю, лето будет, смотрите прогноз погоды. Прогноз погоды из официальных источников всегда соответствует погоде, я думаю, что нас еще ожидают теплые дни впереди.