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Белгидромет: белорусское лето капризное, но теплые дни еще будут

МИНСК, 7 июл — Sputnk. Сложные погодные условия с дождями, грозами, порывистым ветром и высокими температурами ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Sputnik.by

Белорусское лето бывает капризным, обычно хоть один из месяцев напоминает нам об этом.

сказала на пресс-конференции в понедельник начальник отдела изучения изменений климата службы Белгидромета Ольга Бакланова, передает корреспондент Sputnik

По ее словам, во вторник, 8 июля, на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, ночью местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, скорость которого может достигать 15 метров в секунду.

Минимальная температура ночью будет +15…+22°С, максимальная днем +22…+29°С, а по юго-востоку — до +32°С, сказала она.

В среду, 9 июля, сохранятся дожди, местами сильные дожди, грозы, ночью столбики термометров покажут +13…+22°С, днем ожидается +19…+33°С.

В четверг, 10 июля, дожди в Беларуси сохранятся, сказала специалист. По ее словам, в отдельных районах прогремят грозы, пройдут ливни, прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается +13…+20°С, днем — от +19°С на западе до +32°С по востоку страны, отметила она.

В пятницу дожди и грозы в отдельных районах сохранятся, днем при грозах порывы ветра усилятся, ночью будет +12…+19°С, днем +20…+27°С, а по северо-востоку страны воздух прогреется до +30°С, сказала специалист.

На выходных ночью и днем прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ночная температура составит +10…+17°С, дневная — +18…+25°С, по востоку и северо-востоку страны — до +28°С отметила Бакланова.

Отвечая на вопрос журналистов, придет ли в Беларусь настоящее лето, представитель Белгидромета сказала:

Я думаю, лето будет, смотрите прогноз погоды. Прогноз погоды из официальных источников всегда соответствует погоде, я думаю, что нас еще ожидают теплые дни впереди.