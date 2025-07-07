Белгидромет: белорусское лето капризное, но теплые дни еще будут

В четверг, 10 июля, дожди в Беларуси сохранятся, сказала специалист. По ее словам, в отдельных районах прогремят грозы, пройдут ливни, прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Ночью ожидается +13…+20°С, днем — от +19°С на западе до +32°С по востоку страны, отметила она.