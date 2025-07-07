В Иркутской области обсудили важные изменения в земельном законодательстве

В Иркутской области прошло совещание по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» (НСПД). Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, программа была утверждена в 2021 году и вошла в число 42 стратегических инициатив страны. В 2023 году ее протестировали в четырех регионах, включая Иркутскую область.
Сейчас в Приангарье активно заполняют Единый госреестр недвижимости (ЕГРН). Уже внесены границы населенных пунктов и территориальных зон. Работа идет хорошо: из 272 269 ранее учтенных объектов недвижимости правообладателей выявили у 262 269 (95,39%). Некоторые районы, например, Балаганский и Усть-Удинский, завершили эту работу еще в 2024 году.
С 1 марта 2025 года вступили в силу важные изменения: теперь нельзя зарегистрировать земельный участок, если в ЕГРН нет данных о его границах. То же самое касается зданий и сооружений на таких участках. Эти изменения затрагивают почти всех. Принцип «Построил — оформи» введен, чтобы сократить число объектов без правового статуса.
Губернатор Игорь Кобзев поручил завершить все работы по плану до конца года и призвал местные власти разъяснять жителям новые правила.
— НСПД помогает решать накопленные проблемы с землей и недвижимостью, эффективно управлять ресурсами. С 2021 года мы планомерно наполняем систему данными, — подчеркнул глава региона.
Программа должна упорядочить учет недвижимости и сделать работу с землей прозрачнее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Братском водохранилище заложили стелу в память о перекрытии Ангары.