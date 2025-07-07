В Иркутской области обсудили важные изменения в земельном законодательстве

С 1 марта 2025 года вступили в силу важные изменения: теперь нельзя зарегистрировать земельный участок, если в ЕГРН нет данных о его границах. То же самое касается зданий и сооружений на таких участках. Эти изменения затрагивают почти всех. Принцип «Построил — оформи» введен, чтобы сократить число объектов без правового статуса.