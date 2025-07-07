ФПК добавила вагоны в поезда, курсирующие между Петербургом и Москвой

«В связи с возросшим спросом на поездки между Санкт-Петербургом и Москвой включаем дополнительные вагоны в составы поездов: № 55, № 3, № 25, № 27, № 195 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 7 июля… № 1, № 3, № 163 и № 37 сообщением Санкт-Петербург — Москва отправлением 8 июля», — говорится в сообщении.