МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением

В ведомстве добавляют, что при грозе не рекомендуется парковать автомобиль вблизи линий электропередачи, деревьев, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью. При движении следует учитывать, что ветер может выносить на проезжую часть сорванные дорожные знаки и блоки, а также рекламные щиты, фрагменты деревьев. Вместе с тем в момент выезда на открытые участки местности водителям рекомендуется держать руль двумя руками и быть готовыми к внезапным боковым порывам.