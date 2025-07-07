МВД обратилось к белорусским водителям с важным заявлением. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В ведомстве обратили внимание: согласно данным Белгидромета, 7 июля, в понедельник, на всей территории Беларуси ожидается до +30−34 градусов. Во многих районах прогнозируются грозы, местами сильные ливни, град, шквалистый ветер до 24 метров в секунду. Указанные погодные условия могут осложнить дорожную обстановку.
В МВД заметили, что в жаркую погоду следует пить много воды и постоянно контролировать свое состояние. При первых признаках недомогания или же сонливости водителям необходимо остановиться в тени, отдохнуть и умыться прохладной водой. Людям, имеющим хронические заболевания, следует отказаться от поездок. Если этого сделать невозможно, то нужно взять с собой все необходимые лекарства.
«Ни в коем случае не оставляйте детей одних в автомобиле, даже на непродолжительное время!» — подчеркнули в пресс-службе.
В ведомстве добавляют, что при грозе не рекомендуется парковать автомобиль вблизи линий электропередачи, деревьев, слабо закрепленных и конструкций с высокой парусностью. При движении следует учитывать, что ветер может выносить на проезжую часть сорванные дорожные знаки и блоки, а также рекламные щиты, фрагменты деревьев. Вместе с тем в момент выезда на открытые участки местности водителям рекомендуется держать руль двумя руками и быть готовыми к внезапным боковым порывам.
В МВД отметили, что при дожде стоит соблюдать безопасную скорость, увеличить как дистанцию, так и боковой интервал, а также включить ближний свет фар. Стоит отказаться от лишних маневров, резких торможений, движений рулем, разгонов.
«Все находящиеся в транспортном средстве должны быть пристегнуты ремнями безопасности, дети до 12 лет перевозиться в специальных удерживающих устройствах», — подчеркнули в пресс-службе.
Сказано, что при ливнях не рекомендуется оставлять автомобиль в низинах по причине возможного затопления. Кроме того, пешеходам в жару следует меньше времени находиться под прямыми солнечными лучами.
В ведомстве подчеркивают: перед переходом стоит убедиться, что водители заметили пешехода и они успевают остановиться. В случае ухудшения видимости, белорусам рекомендовано обозначать себя яркой одеждой, а в темное время суток — световозвращающими элементами. При непогоде рекомендовано отказаться от велосипедов и средств персональной мобильности.
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