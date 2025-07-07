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В башкирском Мелеузе появится новый крытый ледовый комплекс

Подготовку проектной документации возьмёт на себя администрация города.

Источник: Комсомольская правда

В Мелеузе построят крытый ледовый каток. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в ЦУРе республики. Финансирование проекта полностью возьмет на себя республиканский бюджет.

Инициатива возникла после недавнего рабочего визита руководителя региона в город. Разработкой проектной документации займется местная администрация.

Хабиров напомнил, что после длительных задержек, связанных с проблемами подрядчиков, мелеузовцы наконец получили обновленный стадион «Спартак».

— Теперь надо двигаться дальше, городу нужны новые спортивные объекты, — сказал Хабиров.

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