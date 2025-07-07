В башкирском Мелеузе появится новый крытый ледовый комплекс

В Мелеузе построят крытый ледовый каток. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в ЦУРе республики. Финансирование проекта полностью возьмет на себя республиканский бюджет.
Инициатива возникла после недавнего рабочего визита руководителя региона в город. Разработкой проектной документации займется местная администрация.
Хабиров напомнил, что после длительных задержек, связанных с проблемами подрядчиков, мелеузовцы наконец получили обновленный стадион «Спартак».
— Теперь надо двигаться дальше, городу нужны новые спортивные объекты, — сказал Хабиров.
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