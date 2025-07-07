Красноярская железная дорога увеличивает объемы перевозки руды и химикатов

В первом полугодии 2025 года на Красноярской железной дороге наблюдается рост погрузки железной и марганцевой руды, а также химикатов и соды.
Общий объем погрузки за шесть месяцев составил 39,3 миллиона тонн, что на 4,7% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В частности, на станциях были погружены:
• каменный уголь — 28,7 миллиона тонн (-1,2% по сравнению с первым полугодием 2024 года);
• цветная руда и серное сырье — 2,6 миллиона тонн (-4,6%);
• железная и марганцевая руда — 907,8 тысячи тонн (+4,1%);
• зерно — 592,7 тысячи тонн (-10,7%);
• промышленное сырье и формовочные материалы — 494 тысячи тонн (-8,7%);
• химикаты и сода — 247 тысяч тонн (+11%).
Грузооборот за первое полугодие 2025 года увеличился на 4,2%, составив 72,9 миллиона тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии грузооборот достиг 85,6 миллиарда тонно-км (+4,3%).
Напомним, Красноярская железная дорога обслуживает территории Красноярского края, Республики Хакасия, а также части Кемеровской и Иркутской областей.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае обнаружены 20 тонн зараженных томатов из Узбекистана.