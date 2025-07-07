В аэропорту Сочи объяснили причины массовых задержек рейсов

Утром 7 июля в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержали более 50 рейсов. Как пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, сбои связаны с ограничениями на полеты в ряде других российских регионов и поздним прибытием самолетов в аэропорт города.