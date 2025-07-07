Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пример родителей Иоанна Крестителя — Захарии и Елисаветы, которые не могли зачать до старости, напоминает о том, что не надо отчаиваться и что дети — всегда от Бога, рассказал РИА Новости глава учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
В Русской православной церкви 7 июля встречают Рождество Иоанна Предтечи — Крестителя Господня. В праздник отец Максим Козлов посоветовал прийти на богослужение тем, кто имеет такую возможность в рабочий день, а остальным — помолиться дома, перечитав Евангелие, где говорится об Иоанне Крестителе.
«Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идёт сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем», — сказано в Евангелии от Луки.
Иоанн проповедовал о грядущем появлении Спасителя, для подготовки к которому призывал покаяться. После исповедования грехов он троекратно погружал людей в воду реки Иордан. Там же Иоанн крестил Иисуса Христа, когда тот повелел ему.
Иоанн Предтеча родился в семье священника Иерусалимского храма Захарии и его супруги праведной Елисаветы. Чета оставалась бездетной до старости, но молила Бога о ребенке, и однажды он у них родился.
«Мы видим силу веры и упование людей на Бога. Захария и Елисавета долго были бездетны. В те времена это было предметом поношения окружающих. Но они не отчаивались, не стали роптать и унывать, сохранили упование на Бога — и в преклонных годах им был послан ребенок, который потом стал предтечей — крестителем Господа Иисуса Христа», — сказал Козлов.
Говоря о том, почему Господь дал этой паре ребенка лишь в старости, священник напомнил о толковании святых отцов, где объясняется, что «это испытание веры Захарии и Елисаветы, с одной стороны, соответствовало глубине их души и жизни, а с другой — помогло им вырасти в полную меру упования на Бога».
«Если молодые люди попросят через пару лет бесплодного супружества о ребенке, он родится — это событие будет восприниматься как естественное, что радостно, но не выходит за рамки обыденной жизни. В то время как длительное ожидание Иоанна соединило его родителей в уповании на то, что ребенок, если будет, то не от них, а от Бога. То есть это вера не в себя и в естественное течение событий, а личное вхождение Бога в их жизнь. Ребенок — это всегда от Бога, это всегда хорошо», — заключил протоиерей.