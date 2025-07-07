Священник рассказал о значении Рождества Иоанна Предтечи

«Если молодые люди попросят через пару лет бесплодного супружества о ребенке, он родится — это событие будет восприниматься как естественное, что радостно, но не выходит за рамки обыденной жизни. В то время как длительное ожидание Иоанна соединило его родителей в уповании на то, что ребенок, если будет, то не от них, а от Бога. То есть это вера не в себя и в естественное течение событий, а личное вхождение Бога в их жизнь. Ребенок — это всегда от Бога, это всегда хорошо», — заключил протоиерей.