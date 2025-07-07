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Актер «Сумерек» не читал новую книгу серии из вежливости к герою

Участник актерского состава «Сумеречной саги» Питер Фачинелли признался, что не читает книгу «Солнце полуночи», поскольку воспринимает ее как личный взгляд на события глазами персонажа Эдварда. Актер отметил, что для него это похоже на то, как будто он читает дневник собственного сына.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Rex / Fotodom.ru

Актер Питер Фачинелли, исполнивший роль Карлайла Каллена в киноадаптации «Сумеречной саги», рассказал журналистам и фанатам, почему до сих пор не прочёл новый роман Стефани Майер — «Солнце полуночи», пишет Screenrant.

Как пояснил Фачинелли, эта книга написана от лица Эдварда Каллена — персонажа, которого играл его коллега по съемочной площадке Роберт Паттинсон. Для самого Фачинелли, проникшегося образом отца семейства, такое чтение вызывает дискомфорт.

Я просто не могу этого сделать. Это все равно что открыть дневник собственного сына. Я слишком сильно ассоциирую себя с ролью Карлайла, и мне кажется, что я вторгаюсь в личное пространство Эдварда.

Напомним, что «Солнце полуночи» вышло в 2020 году и представляет собой пересказ событий оригинального романа «Сумерки» с точки зрения Эдварда. В ближайшем будущем ожидается экранизация книги в формате сериала на Netflix, что снова пробудило интерес у поклонников к тайнам и эмоциям, скрытым за семейными отношениями клана Калленов.

Фачинелли также отметил, что во время съемок фильма между актерами возникли настоящие семейные связи. Он и другие участники проекта действительно чувствуют себя частью одной семьи, что делает чтение этой книги особенно личным и интимным опытом.

Эксперты и фанаты отметили, что такая реакция актера говорит о высокой степени вживания в образ и эмоциональной вовлеченности в историю. Это также подчеркивает глубину взаимодействия внутри актерского состава, которое позволило создать на экране атмосферу крепкой семьи.