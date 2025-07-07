Актер «Сумерек» не читал новую книгу серии из вежливости к герою

Актер Питер Фачинелли, исполнивший роль Карлайла Каллена в киноадаптации «Сумеречной саги», рассказал журналистам и фанатам, почему до сих пор не прочёл новый роман Стефани Майер — «Солнце полуночи», пишет Screenrant.
Как пояснил Фачинелли, эта книга написана от лица Эдварда Каллена — персонажа, которого играл его коллега по съемочной площадке Роберт Паттинсон. Для самого Фачинелли, проникшегося образом отца семейства, такое чтение вызывает дискомфорт.
Я просто не могу этого сделать. Это все равно что открыть дневник собственного сына. Я слишком сильно ассоциирую себя с ролью Карлайла, и мне кажется, что я вторгаюсь в личное пространство Эдварда.
Напомним, что «Солнце полуночи» вышло в 2020 году и представляет собой пересказ событий оригинального романа «Сумерки» с точки зрения Эдварда. В ближайшем будущем ожидается экранизация книги в формате сериала на Netflix, что снова пробудило интерес у поклонников к тайнам и эмоциям, скрытым за семейными отношениями клана Калленов.
Фачинелли также отметил, что во время съемок фильма между актерами возникли настоящие семейные связи. Он и другие участники проекта действительно чувствуют себя частью одной семьи, что делает чтение этой книги особенно личным и интимным опытом.
Эксперты и фанаты отметили, что такая реакция актера говорит о высокой степени вживания в образ и эмоциональной вовлеченности в историю. Это также подчеркивает глубину взаимодействия внутри актерского состава, которое позволило создать на экране атмосферу крепкой семьи.