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Из Казани запустят прямые авиарейсы в Абу-Даби

Старт полетов намечен на 4 декабря.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Регулярные прямые авиарейсы свяжут Казань и Абу-Даби. С 4 декабря полеты будет выполнять компания Etihad Airways трижды в неделю.

Вылеты из столицы РТ планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям. В пути пассажиры проведут 4 часа 25 минут.

Как сообщает пресс-служба казанского аэропорта, в полетах задействуют воздушные суда типа Airbus A320. Регулярные рейсы планируется выполнять до 19 апреля 2026 года.

Напомним, международный аэропорт «Казань» побил свой рекорд, обслужив более 5 млн пассажиров за год в совокупности на прилет и вылет. Этот показатель был достигнут на 18 дней раньше, чем в 2023-м.