Из Казани запустят прямые авиарейсы в Абу-Даби

Регулярные прямые авиарейсы свяжут Казань и Абу-Даби. С 4 декабря полеты будет выполнять компания Etihad Airways трижды в неделю.
Вылеты из столицы РТ планируются по вторникам, четвергам и воскресеньям. В пути пассажиры проведут 4 часа 25 минут.
Как сообщает пресс-служба казанского аэропорта, в полетах задействуют воздушные суда типа Airbus A320. Регулярные рейсы планируется выполнять до 19 апреля 2026 года.
Напомним, международный аэропорт «Казань» побил свой рекорд, обслужив более 5 млн пассажиров за год в совокупности на прилет и вылет. Этот показатель был достигнут на 18 дней раньше, чем в 2023-м.