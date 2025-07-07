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Галина Юсина возглавила Семикаракорское городское поселение Ростовской области

В Ростовской области утвердили главу администрации Семикаракорского городского поселения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на Галину Юсину возложили полномочия главы администрации Семикаракорского городского поселения. Это решение утвердили местные депутаты, после чего был опубликован соответствующий документ.

Назначение согласовали 4 июля 2025 года. Ранее Галина Юсина работала была заместителем главы администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе.

Напомним, новый управленец заняла должность после увольнения Александра Черненко. Чиновник покинул должность по собственному желанию.

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