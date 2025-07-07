ЕАЭС упрощает процедуру ввоза высокотехнологичных медицинских устройств

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, направленное на упрощение процедуры ввоза в Евразийский экономический союз высокотехнологичных медицинских устройств, в том числе современных систем магнитно-резонансной томографии.
Отмечается, что для этого расширили список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.
Соответствующие системы имеют ряд преимуществ с точки зрения высокого качества визуализации, установки и эксплуатации. Их технические характеристики не приводят к возникновению электромагнитных помех.
Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров, заявили в Комиссии.