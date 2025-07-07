Ричмонд
+25°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕАЭС упрощает процедуру ввоза высокотехнологичных медицинских устройств

АЛМАТЫ, 7 июл — Sputnik. Ввоз высокотехнологичных медицинских устройств упрощают в ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Источник: Sputnik.kz

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение, направленное на упрощение процедуры ввоза в Евразийский экономический союз высокотехнологичных медицинских устройств, в том числе современных систем магнитно-резонансной томографии.

говорится в сообщении

Отмечается, что для этого расширили список полос радиочастот продукции, при ввозе которой на таможенную территорию ЕАЭС не требуется предоставление лицензии, заключения (разрешительного документа) или сведений из единого реестра.

Соответствующие системы имеют ряд преимуществ с точки зрения высокого качества визуализации, установки и эксплуатации. Их технические характеристики не приводят к возникновению электромагнитных помех.

отметил директор департамента таможенного тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян

Принятое решение позволит сократить финансовые и временные затраты организаций при ввозе указанных товаров, заявили в Комиссии.