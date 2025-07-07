Создан биосенсор для выявления астмы на базе биомассы бактерий

Российские ученые обнаружили, что пленки из частей мембран этих микробов, а также их внутриклеточных структур, можно использовать в качестве очень чувствительного сенсора, способного улавливать различные молекулы, присутствующие в выдыхаемом человеком воздухе. Взаимодействия этих веществ с пленками из Arthrospira platensis на несколько порядков меняют электрическое сопротивление этого материала, причем характер этих перемен сильно зависит от особенностей здоровья и физиологии пациента.