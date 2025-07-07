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Каждый восьмой населённый пункт в Нижегородской области имеет тёзку

Каждый восьмой населённый пункт в Нижегородской области имеет тёзку, сообщает НИА «Нижний Новгород», сделав выводы на основе анализа данных реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов региона.

Так, по состоянию на 1 января 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 4,841 тыс. поселений.

Больше всего в регионе Сосновок — 15 населённых пунктов. Трижды встречается Сосновское, а Сосновый Бор — дважды.

Вторую строчку по распространённости делят Александровка и Малиновка. Таких названий в регионе насчитывается по 14. Замыкает тройку Высоково — оно встречается 12 раз.

По 10 раз в разных районах области фигурируют Гари, Каменка, Осиновка и Стрелка.

Кроме того, в регионе по девять Безводных, Берёзовок, Елховок, Зимёнок, Крутцов, Николаевок, Никольских и Осинок.

Законом допускается повторение названий при условии, что их расположения в разных административно-территориальных образованиях и, если это не мешает ведению хозяйственной или иной деятельности.

При преобразовании же муниципальных районов в городские и муниципальные округа могут возникать трудности в связи с объединением в укрупнённые административные единицы.

Напомним, Кстовский район исключён из перечня муниципалитетов Нижегородской области. Таким образом, в регионе теперь 50 муниципальных образований.