Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

8 июля пермскую телебашню украсит праздничная подсветка

Тематическую архитектурно-художественную иллюминацию включат в честь Дня семьи, любви и верности.

Источник: Комсомольская правда

В День семьи, любви и верности пермскую телебашню украсит праздничная иллюминация. В период с 23.00 часов 8 июля до 1.00 9 июля на ней включат тематическую архитектурно-художественную подсветку. Об этом рассказали в пермском филиале РТРС.

Официальный статус празднику был присвоен указом президента Российской Федерации в 2022 году. Он приурочен православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака. Этот день акцентирует внимание на роли семьи в воспитании детей и формировании стабильной, гармоничной личности.

Новая телебашня в Перми входит в тройку самых высоких в России. Ее построили в 2016 году. Она находится на улице Крупской, 61а. Высота башни 275 метров.