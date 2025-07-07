8 июля пермскую телебашню украсит праздничная подсветка

Официальный статус празднику был присвоен указом президента Российской Федерации в 2022 году. Он приурочен православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи и брака. Этот день акцентирует внимание на роли семьи в воспитании детей и формировании стабильной, гармоничной личности.