На Камчатке ищут четырех пропавших человек

По данным округа, в группах мессенджеров муниципалитета распространяется информация о поиске туристов на катамаране. Последний раз их видели в пятницу утром, 4 июля, в поселке Усть-Камчатске, остров Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне «Варгановка».