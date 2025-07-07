На Камчатке ищут четырех пропавших человек

ХАБАРОВСК, 7 июл — РИА Новости. Четырех человек, в том числе трех пропавших туристов, разыскивают на Камчатке, сообщает в понедельник администрация Усть-Камчатского округа.
«Трёх туристов разыскивают в Усть-Камчатске, ещё одного молодого человека — около села Атласово Мильковского округа», — сообщает муниципалитет.
По данным округа, в группах мессенджеров муниципалитета распространяется информация о поиске туристов на катамаране. Последний раз их видели в пятницу утром, 4 июля, в поселке Усть-Камчатске, остров Собачий, и в то же утро — в районе разрушенных гаражей в микрорайоне «Варгановка».
«Также 4 июля 25-летний Андрей Шевцов около 13.00 местного времени вышел из автобуса на остановке около села Атласово Мильковского округа и ушёл в неизвестном направлении. C тех пор о нём ничего неизвестно, на связь Андрей Шевцов не выходит», — сообщает администрация округа.
Отмечается, что представители отряда «Доброволец» объявили сбор волонтёров для поиска и 6 июля рано утром отправились в село Атласово на его поиски.