«Крылья Советов» оформят полноценный трансфер Константина Марадишвили

25-летний полузащитник сыграл за самарцев в матче против «Спартака» 6 июля.
Напомним, воскресная товарищеская встреча закончилась вничью — 2:2 (12+). Константин Мардишвили провел за «зелено-бело-синих» полноценный тайм. Результативными действиями не отметился.
Прошлый сезон футболист провел в «Пари НН». В форме нижегородцев выходил лишь дважды — 29 марта на 27 минут против «Химок» и 4 апреля на 45 с «Оренбургом» (12+). Большую часть чемпионата пропустил из-за повреждения.
«Марадишвили — практически наш игрок. Остались технические и юридические вопросы. Показал неплохой уровень и зарекомендовал себя. Скорее всего, это будет не аренда, а полноценный трансфер», — подчеркнул замгендиректора «КС» Руслан Пименов в разговоре с журналистом «СЭ».
Ранее он назвал главного претендента на золото РПЛ 2025−2026.
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