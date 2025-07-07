Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Крылья Советов» оформят полноценный трансфер Константина Марадишвили

25-летний полузащитник сыграл за самарцев в матче против «Спартака» 6 июля.

25-летний полузащитник сыграл за самарцев в матче против «Спартака» 6 июля.

Напомним, воскресная товарищеская встреча закончилась вничью — 2:2 (12+). Константин Мардишвили провел за «зелено-бело-синих» полноценный тайм. Результативными действиями не отметился.

Прошлый сезон футболист провел в «Пари НН». В форме нижегородцев выходил лишь дважды — 29 марта на 27 минут против «Химок» и 4 апреля на 45 с «Оренбургом» (12+). Большую часть чемпионата пропустил из-за повреждения.

До этого был в столичных клубах «Локомотив» и ЦСКА.

«Марадишвили — практически наш игрок. Остались технические и юридические вопросы. Показал неплохой уровень и зарекомендовал себя. Скорее всего, это будет не аренда, а полноценный трансфер», — подчеркнул замгендиректора «КС» Руслан Пименов в разговоре с журналистом «СЭ».

Ранее он назвал главного претендента на золото РПЛ 2025−2026.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.