Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.