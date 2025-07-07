Опрос показал, как россияне относятся к идее о налоге на тунеядство

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Шесть из десяти (59%) опрошенных россиян скорее не поддерживают идею о налоге на тунеядство, а 45% респондентов считают, что в стране нужно принять закон, который предусматривает наказания за уклонение трудоспособных граждан от трудоустройства, следует из опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
По данным опроса, большинство (59%) скорее не поддерживают введение налога на тунеядство, треть граждан РФ (33%) — скорее поддерживают. При 80% ответили, что продолжили бы работать, даже если в этом не было бы необходимости.
Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, мнения относительно закона о тунеядстве разделились примерно пополам: 45% россиян высказываются за такой закон, 46% — против. Большинство (57%) респондентов скорее отрицательно относятся к людям трудоспособного возраста, которые сознательно не работают, 4% — скорее положительно.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 июня 2025 года среди 1600 россиян старше 18 лет. Центр отмечает, что погрешность выборки не превышает 2,5%.