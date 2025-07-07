На Дону начали судить главу администрации Зерноградского городского поселения

Напомним, подозреваемую обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Напомним, наказание по указанной статье составляет от 3 до 10 лет лишения свободы с запретом определенной деятельности на три года.