Роспотребнадзор: какие ягоды полезно есть в июле

В июле россияне могут наслаждаться богатым ассортиментом полезных ягод — от клубники и черешни до смородины и голубики. Эксперты Управления Роспотребнадзора по Москве напоминают, какие из них стоит покупать именно сейчас, на что обращать внимание при выборе и почему важно тщательно их мыть перед употреблением.