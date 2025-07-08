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Роспотребнадзор: какие ягоды полезно есть в июле

В июле россияне могут наслаждаться богатым ассортиментом полезных ягод — от клубники и черешни до смородины и голубики. Эксперты Управления Роспотребнадзора по Москве напоминают, какие из них стоит покупать именно сейчас, на что обращать внимание при выборе и почему важно тщательно их мыть перед употреблением.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Эксперты Управления Роспотребнадзора рассказали о пользе и правилах выбора сезонных ягод, доступных в июле. Среди них — клубника, черешня, вишня, смородина, крыжовник, голубика, черника, ежевика и малина.

Клубника остается одной из самых ароматных летних ягод. Она требует внимательного хранения, поскольку быстро портится. При выборе рекомендуется отдавать предпочтение сухим, ярким и упругим ягодам без следов увядания или повреждений. Клубнику лучше покупать небольшими порциями — столько, сколько можно съесть за 2−3 дня.

Черешня ценится за противовоспалительные свойства, способность снижать давление и укреплять сердечно-сосудистую систему. Ее «сестра», вишня, пусть и не такая популярная, но не менее полезная, благотворно влияет на центральную нервную систему и содержит много калия и антоцианов.

Черная и красная смородина, а также крыжовник — рекордсмены по содержанию витамина С. Эти ягоды полезны при простудных заболеваниях и для поддержания иммунитета. Крыжовник также способствует нормализации гормонального фона и улучшает кровообращение.

Среди лесных ягод в июле можно найти голубику, чернику и ежевику. Последняя по некоторым лечебным свойствам даже превосходит малину. В свою очередь, малина благодаря содержанию салициловой кислоты считается натуральным лечебным средством при высокой температуре и часто называется «растительным аспирином», потому что воздействует на желудок мягче, чем синтетические препараты.

Специалисты напоминают, что ягоды обязательно мыть: особенно те, что растут близко к земле. Несоблюдение этого правила может привести к пищевому отравлению.

«Все перечисленные ягоды помогают запастись витаминами и укрепить иммунитет. Однако их обязательно нужно мыть, даже если вы собираетесь их замораживать или использовать в выпечке», — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты советуют промывать ягоды проточной водой, а при возможности дополнительно обдавать кипятком или использовать слабый раствор пищевой соды. Хранить урожай лучше в холодильнике и не дольше двух дней.