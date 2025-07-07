В Узбекистане объявлены сроки и правила проведения тестов для поступления в вузы

Тесты будут проводиться в две смены ежедневно: первая смена начнётся в 08:00, вторая — в 15:00. Абитуриентам рекомендуется прибыть на место проведения экзамена не менее чем за полтора часа до начала испытания, чтобы пройти все необходимые процедуры и занять своё место.
Все абитуриенты должны получить свой пропуск через сайт my.uzbmb.uz. Этот документ необходимо скачать и распечатать — без него участие в тестах невозможно.
Особое внимание следует уделить месту и времени тестирования. Абитуриенты обязаны сдавать тесты только в том здании, которое указано в их пропуске, строго в назначенный день и смену. Попытки прийти на экзамен в другой день, смену или место не допускаются.
Также на тестовые испытания необходимо приходить без опозданий и иметь при себе оригинал паспорта (или ID-карты) и допуск абитуриента. Абитуриенты с копией паспорта, другими документами или опоздавшие не будут допущены к участию в тестах.