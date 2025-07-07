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Самарская телебашня поздравит жителей в День семьи, любви и верности

8 июля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» украсит телебашню праздничной подсветкой в честь Дня семьи, любви и верности.

8 июля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» украсит телебашню праздничной подсветкой в честь Дня семьи, любви и верности.

С наступлением вечера на медиафасаде появится: Официальный логотип праздника, поздравительная надпись «С Днем семьи, любви и верности, 8 июля», изображения ромашек.

Праздничная иллюминация будет работать с сумерек до 24:00.

Также С 4 по 8 июля в Самарской области проходят мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности. Одним из главных событий станет церемония вручения медалей «За любовь и верность» 70 семьям губернии.

Еще в Самаре 8 июля на пляже Первомайского спуска состоится традиционная предсезонная встреча болельщиков с командой «Крылья над Волгой».

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