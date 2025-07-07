В Омске издали книгу-пособие для родителей детей с ограниченными возможностями

«Если выбрать какой-то образ, то быть мамой особенного ребенка — это супербыстрый осьминог. Ты должна все успеть, ты многозадачна, у тебя все под контролем. Но тем не менее — это счастье, которое хочется транслировать. Он особенный, а ты его любишь, он не такой как все, а ты его ценишь за это», — так описала в пособии взгляд на свою ситуацию мама трехлетнего малыша с отклонением в здоровье.