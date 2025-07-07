В Омске издали книгу-пособие для родителей детей с ограниченными возможностями

В Омске выпущено пособие «Необычные истории». Оно стало результатом реализации гранитового проекта по поддержке семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
«Если выбрать какой-то образ, то быть мамой особенного ребенка — это супербыстрый осьминог. Ты должна все успеть, ты многозадачна, у тебя все под контролем. Но тем не менее — это счастье, которое хочется транслировать. Он особенный, а ты его любишь, он не такой как все, а ты его ценишь за это», — так описала в пособии взгляд на свою ситуацию мама трехлетнего малыша с отклонением в здоровье.
На почти 60 страницах издания собраны откровенные интервью с родителями детей с ограниченными возможностями. Они нашли в себе смелость поделиться свои опытом, своими переживаниями, секретами и находками с другими родителями, вступающими на путь воспитания особого ребенка. Авторы проекта надеются, что «Необычные истории» станут ориентиром для многих омских семей, которые ищут помощи у специалистов и порой испытывают сложности в принятии того или иного решения.
Авторы проекта сообщили, что весь тираж пособий передан для дальнейшего распространения среди родителей в омские учреждения системы здравоохранения, в комплексные центры системы социального обслуживания населения, а также в учреждения адаптивного образования.