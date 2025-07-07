Губернатор призвал разобраться с мусорными площадками в Калининграде, которые выглядят как свалки

В Калининграде есть контейнерные площадки, мусор с которых не вывозят, они становятся похожи на свалки. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 7 июля на заседании правительства области.
— Я сам хожу по городу и вижу, что на некоторых площадках обстановка такая, что это неприемлемо. Нужно соблюдать график уборки! Я во время занятий спортом пробегаю разные участки, смотрю. В некоторых местах это выглядит уже как свалка, — рассказал Алексей Беспрозванных.
Глава минприроды региона Оксана Астахова, отвечая, сообщила, что в городе есть 60 мест, которые требуют обустройства и увеличения емкости контейнеров.
Губернатор призвал в течение недели представить в областное правительство план по решению проблемы: разобраться и доложить.
— Если нужны дополнительные силы и средства, то мне доложите, чтобы в пятницу мы выработали реальный план и решили, что будем дальше делать, — заключил губернатор.