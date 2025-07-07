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Губернатор призвал разобраться с мусорными площадками в Калининграде, которые выглядят как свалки

Глава региона ждет план по обновлению и обустройству площадок в городе.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде есть контейнерные площадки, мусор с которых не вывозят, они становятся похожи на свалки. Об этом губернатор Алексей Беспрозванных сказал 7 июля на заседании правительства области.

— Я сам хожу по городу и вижу, что на некоторых площадках обстановка такая, что это неприемлемо. Нужно соблюдать график уборки! Я во время занятий спортом пробегаю разные участки, смотрю. В некоторых местах это выглядит уже как свалка, — рассказал Алексей Беспрозванных.

Глава минприроды региона Оксана Астахова, отвечая, сообщила, что в городе есть 60 мест, которые требуют обустройства и увеличения емкости контейнеров.

Губернатор призвал в течение недели представить в областное правительство план по решению проблемы: разобраться и доложить.

— Если нужны дополнительные силы и средства, то мне доложите, чтобы в пятницу мы выработали реальный план и решили, что будем дальше делать, — заключил губернатор.