Губернатор призвал разобраться с мусорными площадками в Калининграде, которые выглядят как свалки

— Я сам хожу по городу и вижу, что на некоторых площадках обстановка такая, что это неприемлемо. Нужно соблюдать график уборки! Я во время занятий спортом пробегаю разные участки, смотрю. В некоторых местах это выглядит уже как свалка, — рассказал Алексей Беспрозванных.