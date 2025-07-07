В России создали VR-приложение для терапии депрессии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали приложение для очков виртуальной реальности (VR), которое можно применять при терапии депрессии, тревожных расстройств и различных психосоматических расстройств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
По словам директора Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета Беатрисы Волель, приведенным в сообщении, приложение проецирует в очки виртуальной реальности различные релаксационные программы.
«Надевая очки, пациент видит перед собой красивый пейзаж или уютную комнату. В выбранной локации появляется фигура человека. Пациент слышит инструкции, которые визуализируются. Например, при выполнении упражнений на дыхание он видит, как грудная клетка модели вздымается и опускается. А когда пациент выполняет технику прогрессирующей мышечной релаксации, подсвечивается каждая мышца, которую нужно напрячь и расслабить», — сказал доцент кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Дмитрий Петелин.
Волель отметила, что такой подход повышает включенность пациента. «В результате эффективность той или иной техники возрастает по сравнению с обычным выполнением тех же упражнений, когда человек просто слушает инструкции психолога», — сказала она.
По информации пресс-службы, первая методика, используемая в приложении, уже апробирована. В дальнейшем разработчики планируют расширить набор сценариев.