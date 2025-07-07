В России создали VR-приложение для терапии депрессии

«Надевая очки, пациент видит перед собой красивый пейзаж или уютную комнату. В выбранной локации появляется фигура человека. Пациент слышит инструкции, которые визуализируются. Например, при выполнении упражнений на дыхание он видит, как грудная клетка модели вздымается и опускается. А когда пациент выполняет технику прогрессирующей мышечной релаксации, подсвечивается каждая мышца, которую нужно напрячь и расслабить», — сказал доцент кафедры психиатрии и психосоматики Сеченовского университета Дмитрий Петелин.