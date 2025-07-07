Руководитель уфимской компании лишился более миллиона рублей за попытку дать взятку

В Уфе выявили коррупционное правонарушение при исполнении контракта между предприятиями «РН-Транспорт» и «Испэк». Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуроры выяснили, что подрядная организация ненадлежащим образом исполнила договор на проведение электроизмерений стоимостью более чем 1,3 миллиона рублей. Чтобы избежать негативных последствий для деловой репутации, руководитель «Испэк» в июле прошлого года передал 80 тысяч рублей представителю компании-заказчика через юриста, а получатель денег, в свою очередь, сообщил обо всем правоохранительным органы, и злоумышленников с поличным.
Компанию «Испэк» оштрафовали на 500 тысяч рублей по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Руководителя компании осудили по уголовной статье «Коммерческий подкуп» и оштрафовали на 1,2 миллиона рублей.
— Посредник также понес уголовную ответственность, — сообщает прокуратура.
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