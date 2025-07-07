Руководитель уфимской компании лишился более миллиона рублей за попытку дать взятку

В ходе проверки прокуроры выяснили, что подрядная организация ненадлежащим образом исполнила договор на проведение электроизмерений стоимостью более чем 1,3 миллиона рублей. Чтобы избежать негативных последствий для деловой репутации, руководитель «Испэк» в июле прошлого года передал 80 тысяч рублей представителю компании-заказчика через юриста, а получатель денег, в свою очередь, сообщил обо всем правоохранительным органы, и злоумышленников с поличным.