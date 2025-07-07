Человечество сочли неспособным заметно ускорить Землю

Так называемые високосные секунды представляют собой дополнительные секунды, которые периодически добавляются к 30 июня или 31 декабря к шкале UTC по решению Международной службы вращения Земли. Они вносятся в шкалу начиная с 1972 года, когда человечество начало использовать атомные часы для замеров продолжительности суток и определения скорости вращения Земли. С этого момента времени к шкале было добавлено 27 високосных секунд, последняя из которых была внесена в UTC в декабре 2016 года.