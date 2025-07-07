Правительство предложило ввести новые пошлины для водителей и мигрантов

Планируется повысить пошлину за получение паспорта транспортного средства с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений в выданный ранее ПТС — с 350 до 525.Плата за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства увеличится в три раза: изготавливаемого на бумажной основе — до 1500 рублей, на пластиковой основе нового поколения — до 4500.Пошлина за выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе вырастет с двух до четырех тысяч рублей, нового поколения — с трех до шести. Стоимость услуги по выдаче международного ВУ вырастет с 1600 до 3200 рублей, свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов — с 1500 до 2250, за его продление — с тысячи до полутора. За выдачу госзнаков ТС «Транзит» на металле для авто и прицепов пошлина вырастет с 1600 до 2400 рублей, регистрационного знака на авто — с двух до трех тысяч, на мотоциклы и прицепы — с 1500 до 2250.