Экоинспекторы проверили Чарвак и заявили: сбросов сточных вод в водохранилище нет

Министерство экологии оперативно отреагировало на ситуацию и направило специалистов для обследования водоёма. По данным ведомства, инспекторы обследовали весь периметр Чарвакского водохранилища и не выявили фактов сброса сточных вод, а также признаков их поступления по каким-либо водотокам, впадающим в водоём. Кроме того, было подтверждено, что отсутствуют факторы, которые могли бы повлиять на безопасность гидротехнических сооружений и их техническое состояние.
В ходе проверки установлено, что на смотровой площадке Чарвакского водохранилища, в махалле Навобод Бостанлыкского района, действительно происходит сброс воды из чугунной трубы диаметром 600 мм. Эта вода используется садоводческим фермерским хозяйством для орошения. Рядом с этой трубой проходят полипропиленовые трубы с электрическими кабелями внутри.
Для исключения любых сомнений к проверке привлекли лаборатории Управления экологии области и территориальных санитарно-эпидемиологических служб. Специалисты отобрали пробы воды из трубы для химического анализа. По результатам предварительных исследований, загрязняющие вещества в воде не обнаружены. Состав воды соответствует санитарным требованиям СанПиН.
В Минэкологии также пояснили, что все сточные воды в данном районе поступают в коллектор «Бахачол» диаметром 800 мм, предназначенный для централизованного приёма сточных вод. Этот коллектор направляет стоки на очистные сооружения города Чирчик.