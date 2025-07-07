Экоинспекторы проверили Чарвак и заявили: сбросов сточных вод в водохранилище нет

Министерство экологии оперативно отреагировало на ситуацию и направило специалистов для обследования водоёма. По данным ведомства, инспекторы обследовали весь периметр Чарвакского водохранилища и не выявили фактов сброса сточных вод, а также признаков их поступления по каким-либо водотокам, впадающим в водоём. Кроме того, было подтверждено, что отсутствуют факторы, которые могли бы повлиять на безопасность гидротехнических сооружений и их техническое состояние.