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Сочи может остаться без питьевой воды этим летом

Сочинский «Водоканал» бьет тревогу — этим летом город-курорт может столкнуться с серьезным дефицитом воды.

Источник: Новая Кубань

По прогнозам синоптиков, жара в Сочи побьет температурные рекорды, а засушливые дни станут нормой. Уже сейчас в начале сезона отдыха количество жалоб на нехватку воды растет, предупреждают в ведомстве.

Главная проблема — нерациональное использование питьевой воды.

Многие жители активно поливают огороды и сады, забывая, что вода из водоносного горизонта — это ограниченный ресурс, который не пополняется по желанию. Этот запас зависит от рельефа и количества осадков, и в жару он быстро истощается.

«Вода, которую мы подаем, — это очищенный и дорогостоящий ресурс, — напоминают в “Водоканале”. — Потеря даже малой части — это огромные затраты и риск для всех». В ведомстве регулярно проверяют сети на утечки и борются с незаконными подключениями. С октября 2024 года удалось сократить потери воды на 268 тысяч кубометров. Но этого недостаточно, если каждый не начнет экономить.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что почвенная засуха угрожает посевам в десяти районах Краснодарского края.