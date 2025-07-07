Сочи может остаться без питьевой воды этим летом

По прогнозам синоптиков, жара в Сочи побьет температурные рекорды, а засушливые дни станут нормой. Уже сейчас в начале сезона отдыха количество жалоб на нехватку воды растет, предупреждают в ведомстве.
Главная проблема — нерациональное использование питьевой воды.
Многие жители активно поливают огороды и сады, забывая, что вода из водоносного горизонта — это ограниченный ресурс, который не пополняется по желанию. Этот запас зависит от рельефа и количества осадков, и в жару он быстро истощается.
«Вода, которую мы подаем, — это очищенный и дорогостоящий ресурс, — напоминают в “Водоканале”. — Потеря даже малой части — это огромные затраты и риск для всех». В ведомстве регулярно проверяют сети на утечки и борются с незаконными подключениями. С октября 2024 года удалось сократить потери воды на 268 тысяч кубометров. Но этого недостаточно, если каждый не начнет экономить.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что почвенная засуха угрожает посевам в десяти районах Краснодарского края.