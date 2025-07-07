Сочи может остаться без питьевой воды этим летом

«Вода, которую мы подаем, — это очищенный и дорогостоящий ресурс, — напоминают в “Водоканале”. — Потеря даже малой части — это огромные затраты и риск для всех». В ведомстве регулярно проверяют сети на утечки и борются с незаконными подключениями. С октября 2024 года удалось сократить потери воды на 268 тысяч кубометров. Но этого недостаточно, если каждый не начнет экономить.